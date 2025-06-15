Edirne’de Yangın, Kadın Gözyaşları

YANGIN ANINI GÖRENLER ŞAŞIRDI

Edirne’de, Abdurrahman Mahallesi’nde bir dairede meydana gelen yangın, çevredeki insanların dikkatini çekti. Daireden yükselen yoğun dumanlar, durumu görenlerin hemen ihbarda bulunmasına sebep oldu. Olay yerine çok geçmeden itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

KARDEŞİNİN EVİNİN YANDIĞINI GÖREN KADIN AĞLADI

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, Melek Balkan isimli yaşlı kadın, yangının kardeşinin evinde gerçekleştiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Duygusal anlar yaşayan kadının durumu, zaman zaman fenalaşmasına yol açtı. İtfaiye ekipleri, hem yangına müdahale ederken hem de Melek Balkan’a sarılarak onu teselli etmeye çalıştı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin etkin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının nedenine dair polis tarafından incelemeler başlatıldı. Yangın anı, hem cerciklerin hem de ekiplerin yoğun çabasıyla hafızalarda iz bıraktı.