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Edirne’de Yasağı Olan Alman Tutuklandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLERLE YAKALANAN ALMAN VATANDAŞI TUTUKLANDI

Edirne’de, düzensiz göçmenlerle yakalanan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan bir Alman vatandaşı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Atatürk Bulvarı’nda şüphelendikleri park halindeki iki aracı inceledi.

ARAÇTAN KALDIRILAN DÜZENSİZ GÖÇMENLER

Araçlarda yapılan aramalarda 14 Irak ve 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, “cinsel istismar” suçundan yurt dışına çıkış yasağı bulunan Alman vatandaşı da ele geçirildi. Yabancı uyruklular, işlemleri için Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Alman vatandaşı O.R, işlemlerinin ardından sevk edildiği Edirne Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne yönlendirildi.

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