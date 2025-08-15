Edirne’de Yaşlı Çalıştayı Yapıldı

YAŞLI NÜFUSUN HIZLA ARTMA MEVZUSU

Edirne’de gerçekleştirilen Yaşlı Çalıştayı ile ilgili olarak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, dünya genelinde yaşlı nüfusun hızla arttığını dile getirdi. Subaşı, Türkiye’de 2050 yılında her 5 kişiden birinin 65 yaş ve üzerinde olacağı tahmininin yapıldığını belirtti. “Uluslararası Yaşlanma Eylem Planı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aktif yaşlanma, bakım ekonomisi, yaşlı bakım hizmetleri ve yaşam kalitesi, yaşlı dostlu kentler ve yerel yönetimler, yaşlı hakları ve yaşlılık ekonomisi ile ilgili konuları bütüncül olarak komisyonlarımızda değerlendireceğiz,” diyen Subaşı, çalıştayın sosyal politikalar üzerine önemli katkılar sunacağına inandığını ifade etti.

ÇALIŞTAYDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu’nun da katıldığı çalıştay, tartışılan konularla ilgili sorunların ve çözüm önerilerinin sunulmasıyla sona erdi. Çalıştay, yaşlıların ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir yaklaşım sağlamayı hedefliyor.