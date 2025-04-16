Edirne’de Yaya Geçidi Kazası Oldu

KAZA ANINDA YAŞANAN OLAYLAR

Edirne’de yaşanan bir olayda, yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir motosiklete otomobil çarptı. Kaza sonucunda iki kişi yaralandı ve olay anı bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

KAZANIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde seyir halinde olan B.A idaresindeki 22 KC 966 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan F.D’nin kullandığı 22 ABS 768 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonrası yola savrulan motosiklet sürücüsü ile motosikletin yolcusunun yaralandığı bildirildi. Yaralılar, olay yerine yönelik gönderilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kazada otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. Bu tür kazaların önlenmesi için dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.