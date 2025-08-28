Edirne’de Yaz Mahalle Ligi Sona Erdi

MAHALLE LİGLERİ TAMAMLANDI

Edirne’de, Valilik desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Yaz Mahalle Ligi” müsabakaları sona erdi. Bu ligde toplamda 12 farklı branşta müsabakalar yapıldı. Futbol, voleybol, masa tenisi, 3×3 basketbol, bilek güreşi, dart, hentbol, futsal, güreş, badminton, bocce ve survivor branşlarında gerçekleştirilen karşılaşmalar, il genelinde 1533 öğrenciyi yaz boyunca bir araya getirerek mahalle ruhunu ve dostluğu pekiştirdi. Organizasyona gösterilen ilgi oldukça yoğun oldu.

ŞAMPİYON TAKIM BELİRLENDİ

Saraçhane Futbol Sahası’nda final karşılaşmaları düzenlendi. Finalde 1. Murat Mahallesi takımı şampiyonluk elde etti. Menzilahir Mahallesi ikinci, Barutluk Mahallesi üçüncü ve Meydan Mahallesi dördüncü sırayı aldı. Takımlara kupa ve madalyaları, İl Emniyet Müdür Vekili Halil Gündüz, İl Gençlik ve Spor Şube Müdürü Murat Ulaştır, Gençlik Merkezi Müdürü Zekeriya Bayrak ve muhtarlar tarafından verildi.