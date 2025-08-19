Edirne’de Yetkisiz Çakar Takan Z.D.’ye Ceza

POLİSİN DURDURDUĞU ARAÇTA YETKİSİZ ÇAKAR BULUNDU

Edirne’de, polis ekipleri durdurdukları bir otomobilde yetkisiz çakar takıldığını saptadı. Söz konusu otomobilin sürücüsü Z.D.’ye, bu sebeple 138 bin 172 TL para cezası kesildi.

OTOMOBİLDE YAPILAN KONTROL VE CEZALAR

Uzunköprü ilçesinde devriye görevini sürdüren polis ekipleri, Demirtaş Işıklı Kavşak noktasında Edirne’den Keşan ilçesine giden Z.D.’nin kullandığı aracı durdurdu. Yapılan incelemede, Z.D.’nin aracına usulsüz olarak çakar taktırdığı anlaşıldı. Bu durumun ardından Z.D.’ye yetkisiz çakar takmaktan ceza verilirken, otomobilin trafikten 30 gün menedilmesi ve sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulması da kararlaştırıldı.