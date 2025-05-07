Edirne’de Yoğun Yağış Ve Dolu

SOĞUK HAVALAR GİTTİ

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde devam ediyor. Bahar yağışları ise bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladı. Edirne’de yaşanan şiddetli yağış ve dolu, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

YOĞUN YAĞIŞ SONUCU YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Saraçlar Caddesi’nde meydana gelen yoğun yağış nedeniyle yollar, adeta göle döndü. Yağış nedeniyle vatandaşlar, saçak ve tente altlarında beklerken, esnafın da iş yerlerinin kepenk ve zeminlerini temizlediği gözlemlendi.

VATANDAŞLARA DİKKAT UYARISI

Yetkililer, vatandaşları bu olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıyor.