Edirne’de Yoğun Yağış ve Dolu

SOĞUK HAVALAR GERİDE KALDI
Soğuk günler geride kalıyor. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyrederken, bahar yağışları bazı bölgelerde etkisini gösteriyor. Edirne’de yaşanan şiddetli yağış ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Saraçlar Caddesi’nde yoğun yağışlar nedeniyle bazı yollar adeta göle döndü. Bu durum, vatandaşların günlük işlerini olumsuz yönde etkiliyor.
VATANDAŞLARA UYARI
Yağışlar sırasında vatandaşlar saçak ve tente altlarında beklerken, esnaf da yağan yağışla birlikte dükkanlarının kepenk ve zeminlerini temizliyor. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.