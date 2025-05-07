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Edirne’de Yoğun Yağış ve Dolu

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SOĞUK HAVALAR GERİDE KALDI

Soğuk günler geride kalıyor. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyrederken, bahar yağışları bazı bölgelerde etkisini gösteriyor. Edirne’de yaşanan şiddetli yağış ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Saraçlar Caddesi’nde yoğun yağışlar nedeniyle bazı yollar adeta göle döndü. Bu durum, vatandaşların günlük işlerini olumsuz yönde etkiliyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Yağışlar sırasında vatandaşlar saçak ve tente altlarında beklerken, esnaf da yağan yağışla birlikte dükkanlarının kepenk ve zeminlerini temizliyor. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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