Edirne’de Yoğun Yağışlar Etkili Oldu

SOĞUK HAVA GERİDE KALDI

Yurt genelinde mevsim normallerinin üstünde sıcaklıklar seyrediyor. Bahar yağışları, çeşitli bölgelerde etkisini göstermeye başladı. Bu kapsamda Edirne’de şiddetli yağış ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Saraçlar Caddesi’nde meydana gelen yoğun yağış nedeniyle bazı yollar, göle dönmüş durumda.

VATANDAŞLARA UYARI

Yağış nedeniyle vatandaşlar, saçak ve tente altlarında beklerken, esnafların da iş yerlerinin kepenklerini ve yerlerini temizlediği gözlemleniyor. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.