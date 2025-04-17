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Edirne’de Yüksek Sesle Müzik Cezası

YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEME CEZASI

Edirne’de, trafikte yüksek sesle müzik dinleyen bir sürücüye 993 lira para cezası kesildi. Fatih Mahallesi’nde, bir sürücünün seyir halindeyken yüksek sesle müzik dinlediği ihbarı almasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Motosikletli Yunus Timleri, hafif ticari aracı İbrahim Zagra Caddesi’nde durdurdu.

POLİS EKİPLERİ DEVREDE

Ekipler, aracında yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye idari para cezası uyguladı ve 993 lira tutarında ceza verildi. Bu durum, diğer sürücüler için emsal teşkil ederken, trafik kurallarının önemine dikkat çekti.

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