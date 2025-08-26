Edirne’deki 547 Yıllık Cami Restorasyonu Devam Ediyor

RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Edirne’de Tunca Nehri kıyısında yer alan 547 yıllık Evliya Kasımpaşa Camisi’nde restorasyon çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl başlatılan bu restorasyonla birlikte, 5,5 asırlık caminin toprak altında kalan yapıları ve yürüyüş yollarında kazı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler, toprak altındaki birçok yapıyı gün yüzüne çıkarırken, ayrıca caminin minaresi ile iç ve dış kısmına iskeleler kurarak çalışmalara başladı. Camide, restorasyon kapsamındaki hazire alanı ile çevre düzenlemeleri yapılacak, yürüyüş yolları yeniden ihya edilecek.

ESKİ İHTİŞAMINA KAVUŞUYOR

Cami rıhtımının yapılmasıyla birlikte, tarihte Edirne Sarayı ve cami arasında düzenlenen kayık seferleri yeniden canlandırılacak ve yapı eski ihtişamına kavuşacak. Edirne Valisi Yunus Sezer de camide incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalara dair bilgi aldı. Sezer, “Tarihi yapının ihyası için başlatılan çalışmalar titizlikle yürütülüyor” şeklinde açıklama yaptı. Bu yapının eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu belirten Sezer, Osmanlı padişahlarının Tunca kenarındaki bu camiye kayıklarla gelip ibadet ettiğini ifade etti.

HİKAYELER GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Sezer, caminin uzun yıllar boyunca ibadete kapalı ve metruk durumda kaldığını hatırlatarak, restorasyonla birlikte haziredeki zenginliğin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. “Hazirenin üstü zaman içinde yaklaşık 2 metre kumla kaplanmıştı. Kazı çalışması esnasında burada pek çok önemli şahsiyetin meftun bulunduğunu öğrendik” diyen Sezer, mezar taşları üzerinde bulunan isimler sayesinde bu kişilerin kimler olduğunu tespit edeceklerini ifade etti. Ayrıca tarihte kayıp olan şahısların bulunması için fayda sağlayacak çalışmalara imza atacaklarını belirtti. Restorasyon çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanacağı, buranın da insanların kayıklara binebilecekleri güzel bir alana dönüştürüleceği ifade ediliyor.

GELECEK PROJELER

Sezer, caminin içerisinde bir kütüphane ve kitap kafeleri olan bir alan inşa edilerek Edirne’ye kazandırılacağını vurguladı. Bu süreçte Vali Yardımcısı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, İl Kültür ve Turizm Müdürü yardımcısı ile Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü de Sezer’e eşlik etti. Evliya Kasımpaşa Camisi, 2. Murat ve Fatih Sultan Mehmet’in veziriazamı olan “Evliya” Kasım Paşa tarafından 1478 yılında inşa edildi. Zamanla harap olan bu yapı, 1950 yılında ibadete kapatıldı. Günümüzde ise çeşitli projelerle restore edilme süreci yaşanıyor.