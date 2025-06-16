Edirne’deki Aile, Kedisini 18 Saat Bekledi

AKILALMAZ BEKLEYİŞ

Edirne’de, ağaçta mahsur kalan kedilerine kavuşmak için 18 saat boyunca nöbetleşe ağaç dibinde kalan ailenin sevinci, kedinin kurtarılmasının ardından gözyaşlarına dönüştü. Edirne’nin Musabeyli Korusu Mesire Alanı’nda piknik yapan Eren ailesinin “Şirin” ismini verdikleri kedileri aniden ağacın tepesine çıkmayı tercih etti. Ailece saatlerce kedilerini indirmek için uğraş vermelerine rağmen, kedi ağaçtan inmeyince aile, mesire alanında geceyi geçirerek kediyi beklemek zorunda kaldı.

VALİDEN YARDIM TALEBİ

Gece boyunca kedilerini bekleyen aile, sabah saatlerinde mesire alanına gelen Edirne Valisi Yunus Sezer’den yardım istedi. Ailenin yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Vali Sezer, gerekli talimatları vererek olay yerine itfaiye ekibi gönderilmesini sağladı. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ağaca ulaşıp kedi mahsur kaldığı yerden kurtararak, Eren ailesine teslim etti.

DUYGULU ANLAR

Kedinin kurtarıldığını gören Eren ailesi, mutluluk gözyaşları dökerek sevinçlerini paylaştı. Tenzile Eren ve kızı Defne Eren, Vali Sezer’e teşekkür ederek bu olayın kendileri için ne kadar önemli olduğunu belirtti.