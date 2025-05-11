Edirne’deki Aziz Georgi Günü Ayini

EDİRNE’DE AZİZ GEORGİ GÜNÜ KUTLANDI

Edirne’deki Bulgar Ortodoks Kilisesi’nde Aziz Georgi Günü için bir ayin yapıldı. Kıyık semtinde bulunan kilisede baharın gelişiyle birlikte kutlanan bu ‘Kilise Bayramı’ kapsamında ayin gerçekleştirildi. İncil’den ayetlerin okunduğu törende, Yunanistan’dan gelen papaz Athanasi ve Bulgaristan’dan gelen papaz Angel yönetti. Ayine, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, Bulgar Eksarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanları Dimitri Yotef ve Hristo Kopano, Bulgaristan Trakya Dernekleri Başkanı Krasimir Premyanov, metropolitler, rahipler ve çok sayıda Bulgar ile Yunan katıldı.

BAYRAMIN ÖNEMİ VURGULANDI

Ayin sonrası konuşma yapan Kafedzhiyska, katılımcılara teşekkür ederek, “Bugün bizim için çok büyük bir bayram ve bunu Bulgar, Yunanlar ve Türklerle beraber kutluyoruz. O yüzden katılan herkese çok teşekkür ederiz. Tüm Edirneli vatandaşlara ve yöneticilere mutluluk ve sağlık dilerim çünkü böyle önemli bir günde bizi yalnız bırakmadılar. İki ülke arasındaki ilişkilerin sevgiyle ve dostlukla en yüksek seviyede devam etmesini diliyorum” dedi. Ayrıca, ayin sırasında Bulgar alfabesinin temeli olan Glagolitik alfabeyi yaratan Aziz Kiril ve Methodius da anıldı.