Edirne’deki Camide Çalışmalar Devam Ediyor

CAMİNİN İHYASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Edirne’de sadece minaresinin yıkılmamış kısmı ulaşan Şeyh Şüceaddin Camisi’nin ihyasına yönelik çalışmalar sürüyor. Vali Yunus Sezer’in talimatıyla restorasyon çalışmalarına başlayan ekipler, Tunca Nehri yakınında bulunan yapının toprak altında kalan bölümlerini gün yüzüne çıkarıyor. Caminin yarım kalan minaresini tamamlamak amacıyla iskele kuran ekipler, çalışmaları titizlikle yürütüyor. Yapının kalan bölümlerinin ayağa kaldırılması için çalışmalara devam ediliyor.

VALİ SEZER ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Vali Sezer, devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, “Şeyh Şüceaddin adına yaptırılan eserin ihya edilip yaşatılacağını” belirtiyor. Sezer’e ziyaretinde, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç da eşlik ediyor.

TARİHİ YAPININ GEÇMİŞİ

Şeyh Şüceaddin Camisi, Tunca Nehri seddinin kenarında yer alıyor ve 2. Murad’ın emriyle bir mescit ve zaviye olarak inşa edilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1535 yılında camiye dönüştürülen bu yapı, 1751 yılındaki depremde büyük zarar görmüş, günümüze sadece yarım kalan minaresi ulaşabilmiştir. Ayrıca, Şeyh Şüceaddin Karamani’nin türbesi de caminin mihrap tarafındaki kerpiç duvar önünde bulunmaktadır.