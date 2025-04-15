Edirne’deki Çocuk Cinayeti İçin Açıklama

OLAYIN DETAYLARI VE KURBANIN AİLESİ

Edirne’de, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde, aynı yaştaki E.A tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki G.C.’nin ablası Nurhan Alüzrek, tv100 canlı yayınında yaşananları anlattı. Alüzrek, “Sanki kendilerine bir kurban arıyorlar” ifadesini kullanarak, kardeşinin bu olayla hiçbir bağlantısının olmadığını vurguladı. Olay, 5 Nisan akşamı meydana geldi ve G.C.’nin cansız bedeni okul bahçesinde bulundu. Yapılan otopsi sonucunda, G.C.’nin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Olayın ardından, cinayet şüphelisi E.A. gözaltına alınarak tutuklandı.

ABLANIN AÇIKLAMALARI VE SORUŞTURMA

Acılı abla Nurhan Alüzrek, G.C.’nin yaşadıklarını tv100’de anlattı. “Öncelikle bütün samimiyetimle söylüyorum, programınıza davet ettiğiniz için, kardeşimin sesini duyurmama vesile olduğunuz için çok teşekkür ederim” diyen Alüzrek, E.A.’nın bu olayı önceden planladığını belirtti. Bazı duyumların, katilin uyuşturucu etkisi altında ya da cinnet geçirerek bu suçları işlediğini öne sürdüğünü ifade etti. Alüzrek, “Olay gününden 2-3 gün önce arkadaşlarıyla kasa üzerinden çarptıkları bir cezaevi planı yapıyordu. Arkadaşlarının ona don ve atlet alması için istemesi, tamamen kasıtlı bir şekilde gelişen bir durumdu” şeklinde konuştu.

İLİŞKİLERİNİN DOĞASI VE KARDENİ EĞİTİM SÜRECİ

Nurhan Alüzrek, E.A. ile kardeşi G.C.’nin ilişkisinin kesinlikle sevgili olmadığını, tanışmalarının bir arkadaş vesilesiyle olduğunu kaydetti. “Kardeşim bu insanın nasıl biri olduğunu anlayınca ondan tamamen uzaklaşmaya çalıştı. Ben onunla abla kardeş gibi değil, arkadaş gibiydim. Her şeyi bana anlatırdı” diyerek, kardeşinin E.A.’nın psikopatça davranışlarından kaçınmasını istediğini açıkladı. “1,5 yıl içerisinde hiçbir görüşme ya da iletişim yoktu” diyen Alüzrek, E.A.’nın kardeşini saplantı haline getirdiğini belirtti. G.C.’nin sosyal medyada garip paylaşımlar yaptığını ifade etti.

Nurhan Alüzrek, “Sanki kendilerine bir kurban arıyorlar” yorumunda bulunarak, olayın ciddiyetini bir kez daha vurguladı. G.C. okula çağrılarak “son kez konuşalım” denildiğinde bunun tamamen yanlı bir durum olduğunu ifade etti.