Edirne’deki Genç Suya Düştü, Kurtarıldı

GENÇ SUYA DÜŞÜYOR

Edirne’de Tunca Nehri’ne düşen genç, arkadaşının cesareti sayesinde kurtarılıyor. Berkant Açıkgöz (17), arkadaşlarıyla beraber nehrin kenarında zaman geçirdikten sonra herhangi bir açıklanamayan sebepten dengesini kaybedip suya düşüyor. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber veriyor. Aynı anda, sudan kurtulmaya çalışan Açıkgöz’e arkadaşı Gökay Erol yardım ediyor.

KURTARMA ÇABASI

Erol, nehir kenarında bulunan bir ağaçtan kırdığı dalı Açıkgöz’e uzatarak onun sudan çıkmasına yardımcı oluyor. Olay yerine yetişen ambulanstaki sağlık ekipleri, yapılan kontrollerde Açıkgöz’ün sağlık durumunun iyi olduğunu tespit ediyor. Bu sırada polis ekipleri de gencin ailesiyle iletişime geçiyor. Gökay Erol, yaptığı açıklamada, “Arkadaşım dengesini kaybedip suya düştü. Kendisinden yardım istedikten sonra onu kurtarmak için elimi uzattım. Ağaçtan dal kırıp arkadaşıma uzattım ve onu kıyıya çektim. Lunaparka gitmeyi düşünüyorduk, gezmek için nehir kenarına gelmiştik. Sonrasında bu olayla karşılaştık.” şeklinde konuşuyor.