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Edirne’deki Kazada Kadın Yaralandı

KAZA ANINI DETAYLANDIRAN OLAY

Edirne’de düzenlenen Kakava-Hıdırellez Şenlikleri için İstanbul’dan yola çıkan bir yolcu otobüsünde kaza meydana geldi. Alınan açıklamalara göre, S.E.D. yönetimindeki 34 ALB 106 plakalı otobüs, Atatürk Bulvarı’nda giderken aniden fren yaptı. Bu beklenmedik fren nedeniyle otobüsün içinde ayakta duran H.Ç.K., dengesini kaybederek ön cama çarptı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDAKİ BİLGİLER

Kaza sonrası yaralanan yolcuya, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı H.Ç.K., hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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