Edirne’deki Öğrenciler, Yapay Zeka Destekli Eldiven Geliştirdi

EDİRNE’DE YENİ BİR TEKNOLOJİ İNOVASYONU

Edirne’de lise öğrencileri, ağrı, acı ve sıcaklık yoksunluğu hastası bireyler için hissetmeyi sağlayan yapay zeka destekli bir “Akıllı Eldiven” geliştirdi. İlhami Ertem Anadolu Lisesi’nde yer alan İstikbal Teknoloji Takımı, proje öğretmenleri Doğu Karani’nin rehberliğinde “Hissetmeyi Mümkün Kılan Akıllı Eldiven: CIPA Hastaları İçin Yenilikçi Güvenlik Çözümü” adını verdikleri projeyi hayata geçirdi. Öğrenciler, ağrı veya sıcaklık hissinin engellendiği bir sinir sistemi hastalığı olan CIPA hastalarının yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla yaklaşık 3 ay süren bir çalışma gerçekleştirdi. Sensörlerle donatılmış bu eldiven, aşırı basınç ve sıcaklık algıladığında kullanıcısını uyararak olası yaralanmaların önüne geçiyor.

ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI VE GELECEK HEDEFLERİ

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İstanbul Avrupa Bölge Finali’nde Teknoloji Tasarım alanında birincilik kazanan öğrenciler, çalışmalarını sürdürerek eldivenin daha kullanışlı bir modelini geliştirmeyi amaçlıyor. Danışman öğretmen Doğu Karani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin CIPA hastalıkları için yapay zeka destekli bir eldiven tasarladığını belirtti. CIPA hastalığının nadir görülen bir rahatsızlık olduğunu ifade eden Karani, “Sensörlerle donattığımız bu eldiven sayesinde hastaların dezavantajlı durumlarını azaltmayı hedefliyoruz. Bu hastalıkta dokunma duyuları az olduğu için sensörler yardımıyla hastaların yaşamlarının kolaylaştırılması hedeflendi.” dedi. Projenin fikir aşamasından uygulama sürecine kadar yaklaşık 3 ay sürdüğünü ekledi.

AKILLI ELDİVENİN İŞLEVSEL YAPISI

Takım üyesi Mehmet Melih Kurt, eldivendeki sıcaklık ve basınç sensörleri aracılığıyla hissetmeyi mümkün kıldıklarını aktardı. Eldiven yapısında iki sıcaklık ve bir basınç sensörü bulunduğunu belirten Kurt, “Sensörlerden gelen veriler bir yazılımda değerlendiriliyor. Veriler, uyarı ekranına yazılıyor ve eğer normalin dışında bir durum varsa hem sesli hem de görüntülü olarak kullanıcı bilgilendiriliyor.” şeklinde konuştu. Ceren Demir ise CIPA hastalarının ağrı ve sıcaklık hissedemediklerini, bu nedenle kendilerine zarar verebildiklerini vurguladı. “Bu hastalık, dünya genelinde milyonda 1-2 kişide görülebiliyor. CIPA’nın bir tedavisi olmadığı için böyle bir eldiven geliştirdik. Hastalar, sürekli tıbbi kontrollere tabi olmak zorunda kalıyor. Bu eldiven sayesinde sıcak bir yüzeye temas ettiklerinde ısıyı hissedecek ve yanma tehlikesinden korunacaklar.” dedi.

GÜNLÜK HAYATTA RİSKLERİ AZALTMAK

Diğer bir takım üyesi Efe Doğru, CIPA hastalarının günlük hayatta birçok riskle karşılaştığını belirtirken, “Bu riskleri en aza indirmek için akıllı eldiven geliştirdik. Eldivenin üzerindeki sensörler sayesinde veriler değerlendiriliyor ve kullanıcının yaralanmasının önüne geçiliyor.” diye ekledi. Bu projeyle öğrenciler, yenilikçi bir yaklaşım sergileyerek sağlık alanında fark yaratmayı amaçlıyor.