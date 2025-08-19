Edirne’deki Restorasyon Çalışmaları Sürüyor

RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Edirne’de Selimiye Meydanı’nda yer alan Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı’ndaki restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Osmanlı döneminin sancak beylerinden Mezit Bey tarafından 15. yüzyılda yaptırılan bu önemli yapılar, Vali Yunus Sezer’in yönlendirmesiyle geçen yıl Şubat ayında restore edilmeye başlandı. Kapsamlı çalışmalar çerçevesinde han ve hamamın dış duvarlarındaki beton yapılar kaldırılarak, aslına uygun taş örme işlemi gerçekleştiriliyor. Ayrıca, hamamın kubbeleri de beton yapılarından arındırılıyor. Yapıların duvarları restore edilirken, han çatısındaki hasarlı bölümler de onarılıyor. Restorasyonu biten bazı dükkanlar mevcutken, diğer dükkanlar ile hamamdaki çalışmalar ise devam ediyor.

VALİ SEZER’DEN AÇIKLAMALAR

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Sezer, yetkililerden bilgi alarak gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sezer, han ve hamamın restorasyonunu mümkün olan en kısa sürede tamamlamayı planladıklarını dile getirdi. Selimiye Meydanı’nda yer alan bu tarihi yapıların önemine vurgu yapan Sezer, “Hepimizin gönlünde yer eden rahmetli Bahri Dinar ustamızın da iş yerinin bulunduğu Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı’ndaki çalışmalar aralıksız sürüyor. Edirne’ye yakışır bir hana, inşallah dükkanlarla kavuşacağız.” dedi. Ayrıca, restorasyon çalışmalarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleri ile gerçekleştirildiğini ifade etti.

TARİHİ YAPILAR KENTE DEĞER KATIYOR

Sezer, tarihi yapıların restorasyonunun Edirne’ye önemli bir değer kattığını vurguladı. “Selimiye Camisi restore ediliyor. Han ve hamamın restorasyonu ile bu yapılar arasında bir bütünlük sağlanacak.” diyen Sezer, çalışmalara yönelik beklentisini de aktardı. Eylül ayı sonu gibi tüm çalışmaların tamamlanacağını belirten Sezer, orijinal olmayan ve sonradan yapılan eklentilerin aslına uygun hale getirildiğini belirtti. “Ecdadın bize bıraktığı mirasa uygun şekilde tarihi yapılar tekrar hizmete girmiş olacak. Hayırlı olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu. Ziyaretinde Vali Sezer’e Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu da eşlik etti.