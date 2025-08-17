Edirne’deki Sınır Kapılarında Tedbirler Artırıldı. Gurbetçiler Hızla Geçiş Yapıyor. Vali Sezer, Tedbirleri Değerlendirdi. Bekleme Süreleri Ortalama 39 Dakikaya Düştü. Çalışmalar Hızla Sürdürülecek, Kalıcı Olacak. Gurbetçiler, Uygulamaları Memnuniyetle Karşılıyor

GURBETÇİLERİN GEÇİŞLERİ HIZLANDI

Edirne’deki sınır kapılarında gerçekleştirilen bazı tedbirler sayesinde gurbetçilerin yurda giriş ve çıkışları hızlandı. Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin bu süreçte sorun yaşamamaları için çeşitli önlemler alındı. Bu kapsamda ilave peronların açılması ve personel sayısının artırılması gibi işlemler gerçekleştirildi. Alınan tedbirler doğrultusunda en yoğun günlerde bile geçiş süreleri 1 saatin altında gerçekleşiyor.

VALİ SEZER GURBETÇİLERİ UĞURLADI

Kapıkule Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulunan Vali Yunus Sezer, dönüş yolundaki gurbetçileri uğurladı. Gurbetçilerle bir araya gelen Vali Sezer, alınan tedbirler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sınır kapılarında yoğun bir dönem yaşıyoruz. Gurbetçilerin geçişlerinin hızlı olması ve sorun yaşamamaları için tedbirler aldık.” dedi. 22 Haziran’da başlayan gurbetçi sezonunun öncesinde önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini de ifade etti. Sezer, “Komşu ülkelerle de görüşmelerimiz oldu. Gurbetçilerimizin hızlı ve konforlu geçişleri için çaba sarf ediyoruz.” diye belirtti.

ALINAN TEDBİRLERİN ETKİSİ

Vali Sezer, geçmiş yıllarda yaşanan araç kuyruklarının tekrar etmemesi için hedefler koyduklarını dile getirdi. Alınan tedbirlerin sonuç verdiğini ve gurbetçileri kapılarda uzun süre bekletmemek adına 8-10 saatlik beklemelerin ortalama 39 dakikaya düştüğünü aktardı. İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın ilave personel görevlendirdiğini, yerelde de önlemler alındığını ekledi. Sezer, “Sınır kapılarında ilave peronlar açtık. Bulgaristan tarafıyla yaptığımız toplantılar neticesinde onların da aynı hassasiyetle görevlendirmeler yaptığını biliyoruz.” dedi.

GURBETÇİLER TEDBİRLERDEN MEMNUN

Almanya’ya ailesiyle giden Rahmi Topal, Türkiye’den ayrılmanın hüznünü yaşadığını belirtti. Sınır kapılarında alınan tedbirleri memnuniyetle takip ettiklerini anlatan Topal, “Gelişimizde beklemeden giriş yaptık. Dönüşte de hızlı girdik, Bulgaristan’da bir süre bekleyeceğiz. Ona da Türkiye’nin yapacağı bir şey yok.” dedi. Fransa’ya geri dönen Mustafa Tercüman ise tatil döneminde ailesiyle özlem giderdiğini ifade etti. Tercüman, “Geçen yıllara göre geçişler hızlandı. Gelişte bir sıkıntımız olmadı. Dönüşlerde hızlandı. Eskisi gibi uzun saatler beklemiyoruz.” şeklinde konuştu.