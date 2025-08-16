Edirne’deki Tarihi Mescid Restorasyonu Devam Ediyor

RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Edirne’de, Sultan 2’nci Murat tarafından 15’inci yüzyılda yaptırılan ve günümüzde yalnızca minaresi ayakta kalan Şeyh Şücaeddin Mescidi’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, bu tarihi yapının sene sonuna kadar tamamlanmasını hedeflediklerini belirterek, “Bulgaristan girişinde, herkesin karşılayacağı çok butik, çok güzel bir tarihi yapı, bir mescit olacak” ifadesini kullandı. Şeyh Şücaeddin Karamani adına yapılan bu eser, 18’inci yüzyıldaki bir deprem sonucunda yıkılarak sadece minaresi ile kalmıştı.

İNŞAATTA YENİ YAKLAŞIM

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından yürütülen restorasyon ve ihya çalışmaları, geçen yıl kasım ayında başladı. Mescidin Tunca Nehri’ne yakın konumu nedeniyle, bilim kurulunun önerisiyle çelik konstrüksiyon ile inşa edilmesine karar verildi. Vali Sezer, restorasyon çalışmaları hakkında yerinde incelemelerde bulunarak, “Burası da bizim Çevre Vakfı’mız tarafından restorasyonu yapılan önemli bir eser” dedi. Vali, ayrıca bu yapının Anadolu alperenlerinden Şeyh Şücaaddin-i Veli’nin adına yapıldığını ve bu eseri ihya etmeye çalıştıklarını ifade etti.

GENİŞ KAPSAMLI PROJE HEDEFİ

Çalışmaların başlama tarihi hakkında bilgi veren Vali Sezer, “Burası nehir tabanına çok yakın olduğu için kazı çalışmalarından sonra bir proje değişikliğine giderek taş yapı yerine bilim kurulunun da yönlendirmesiyle çelik konstrüksiyon olarak mescidi tamamlayacağız” açıklamasında bulundu. Yarım kalan minare ile Şeyh Şücaeddin-i Veli’nin makamının da yer aldığı alanda, çeşme ve lavabolar gibi yapılar ile buranın bir külliye haline getirilmesi planlanıyor. Vali Sezer, tüm bu çalışmaların tamamlanmasının ardından bu yapının Edirne için büyük bir değer taşıyacağını belirtti.