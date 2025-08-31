Edirne’deki Uluslararası Maratonda 800 Atlet Yarıştı

EDİRNE MARATONU ŞENLİĞİ

Edirne’de gerçekleştirilen Uluslararası Edirne Maratonu’nda yaklaşık 800 atlet, Türkiye-Yunanistan sınırını kapsayan Pazarkule Sınır Kapısı’na kadar uzanan 10 ve 21 kilometrelik parkurda koştu. Renkli atmosferde düzenlenen maratonun 21 kilometre etabında birinciliği milli atlet Üzeyir Söylemez kazanırken, 10 kilometrede ise Soykan Baykal en iyi süreyi elde etti. Maraton, Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Derneği (BÜDDER) organizasyonuyla 30 Ağustos Zafer Bayramı teması ve “Her Adım Bir Fidan” sloganıyla gerçekleşti. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Selimiye Camisi’nden start alan maratona 800 sporcu katıldı. Yarış boyunca sporcular, 21 kilometre ve 10 kilometrelik farklı parkurlar üzerinden mücadele etti. Yarışın başlangıcını Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ yaptı.

YARIS KÜLTÜRÜ VE TRASYON

10 kilometrelik parkurda Selimiye Camisi’nden hareketle Atatürk Bulvarı, Tunca ve Meriç köprüleri ile Lozan Caddesi üzerinden geri dönüş yapılırken; 21 kilometrelik parkur ise aynı rotanın yanı sıra Karaağaç Mahallesi ve Pazarkule Sınır Kapısı’na kadar uzandı. Sporcular, gümrük kapısı önünde bulunan Yunanistan’daki Kastanies Gümrük Kapısı’ndan dönüş yaparak Selimiye Camisi önünde yarışı tamamladı. Yarışın sonunda elde edilen sonuçlara göre, 21 kilometrede birincilik Üzeyir Söylemez’e, ikincilik Fetene Alemu Regasa’ya, üçüncülük ise Ümit Er’e gitti. Kadınlar kategorisinde ise 21 kilometrede Senem Pusat birinci, Euna Lee ikinci ve Didem Alaçam üçüncü oldu. 10 kilometrede genel klasmanda birinci Soykan Baykal, ikinci Sezgin Uluhan ve üçüncü Nuh Aşçı olurken, kadınlarda Denize Koyuncu birinciliği, Ayşegül Cenik ikinciliği ve Bahar Sezer üçüncülüğü elde etti.

ÜZEYİR SÖYLEMEZ’DEN ANLAMLI SÖZLER

Yarış sonrası düşüncelerini paylaşan milli atlet Üzeyir Söylemez, motivate edici kaynağın 30 Ağustos Zafer Bayramı olduğunu belirtti. Söylemez şunları söyledi: “Bizi burada aslında motive eden 30 Ağustos Zafer Bayramı. Büyük Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarına ne kadar teşekkür etsek az. İkincisi kahraman itfaiyecilerimiz. Zaten bu yarış ’30 Ağustos’ parolasıyla ve ‘Her Adım Bir Fidan’ sloganıyla konuşuldu. Yani her koşucu kendi için fidan dikiyordu. Aslında her anlamda güzel ve anlamlı bir yarıştı. İki ülke bir sınır yaptık. Geçen sene kazandım, bu sene yine kazandım. Burası gerçekten anlamlı ve eğlenceli bir parkur. Değişken de bir parkur ama seyri çok güzel, açık hava müzesi gibi.”

AHMET KARADAĞ: GÜZEL DERECELER ELDE EDİLDİ

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ise yarışmada çıkan başarılı dereceleri ön plana çıkararak, “Güzel bir havada, güzel bir saatte başlayan yarışmayla beraber çok da başarılı dereceler çıktı. Milli atletimiz Üzeyir Söylemez’in bu uluslararası müsabakayı yabancı atletlerin önünde kazanması bizi çok mutlu etti. Kendisi çok başarılı bir atlet. Hem organizasyona, hem yarışan herkese teşekkür ediyoruz. Hem 30 Ağustos farkındalığı, hem de yangınlar için her katılan, her yarışı bitiren kişiye verilen birer fidanla bunun hassasiyetini hatırlattığı için Edirne’ye de teşekkürler.” ifadelerini kullandı.

ORGANİZASYONUN BAŞARISI

BÜDDER Başkanı Önder Akdağ, organizasyonun Zafer Bayramı coşkusuna uygun şekilde yapıldığını ifade etti ve “Hem ülkemize, hem şehrimize, hem 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna uygun, güzel, kusursuz bir organizasyon yapmaktan mutluyuz. Ben Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bugün bizimle beraber onurlandırdılar bizi. Ayrıca sporcular bu yıl ayrı bir coşkuyla koşuyorlar. Çünkü hem 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu var, bizimle birlikte kutluyorlar, hem de yangınlar için her adım bir fidan kampanyasına katkıda bulunuyorlar. Bu yüzden ayrı bir anlam kazanıyor.” dedi.

80 YAŞINDA SORUMLULUĞU PAYLAŞIYOR

Yarışmaya son 3 yıldır katılan 80 yaşındaki Ahmet Poyraz, 10 kilometrelik parkurda başarıyla koştuğunu belirtti. Poyraz, “10 kilometre koştum. Yıl içerisinde yapılan tüm koşulara katılıyorum. 2000 yılından beri bu sporun içerisindeyim. Edirne parkurunu çok seviyorum. Bu yıl üçüncü kez koşuyorum burada. Yarış boyunca hiç zorlanmadan koştum.” dedi. Ayrıca 79 yaşındaki Remzi Narlı ise “9 yıldır bu organizasyonda koşuyorum. Normalde de 45 yaşına kadar futbol oynadım. Sağlıklı ve zinde kalmak için herkes spor yapsın.” ifadesinde bulundu. Ödüller, Edirne Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ve BÜDDER Başkanı Önder Akdağ tarafından dereceye giren atletlere takdim edildi.