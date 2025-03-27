Edirne’deki Yangın İki Evi Küle Çevirdi

ALEVLERİN SARILDIĞI EVLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Edirne’de meydana gelen yangında, alevlerin sardığı iki müstakil ev kullanılamaz hale geldi ve ortaya çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın, Edirne Mithatpaşa Mahallesindeki Yıldırım 1. Sokak’ta bulunan bir evde başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki bir diğer müstakil eve de sıçradı. Durumu fark eden mahalle sakinleri, büyük bir korkuyla sokağa döküldü.

YANGIN İHBARI YAPILDI

Yangını gören mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için uzun süre mücadele etti. Yangında şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma gerçekleşmedi. Ancak yangın sonucu, kimsenin içinde olmadığı iki müstakil ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.