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Edirne’deki Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

EDİRNE’DE YANGIN TEHLİKESİ

Edirne’de bir otluk alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde çiftlik evine sıçramadan söndürüldü. Yangın, Edirne merkeze bağlı Üyüklütatar köyü yolunda bulunan bir çiftlik evinin bahçe kısmında ve yol kenarında gerçekleşti.

ITFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Vatandaşların durumu fark etmesiyle birlikte, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri hızlıca sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının çiftlik evine, bahçede bulunan bir otomobile ve samanlıklara sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı. Yangının ardından itfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışması yaparak olası yeniden alevlenmelerin önüne geçti.

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