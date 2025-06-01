Edirne’deki Yöresel Ürünler Satışına Ceza

EDİRNE’DE HİJYEN KURALLARINA AYKIRI FAALİYETLER TESPİT EDİLDİ

Edirne’deki yöresel ürünler satış alanında, hijyen kurallarına aykırı şekilde faaliyet gösteren bir işletmeye idari para cezası uygulandı. Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda kontrol görevlilerinin Talatpaşa Mahallesi’nde gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarını açıkladı.

DENETİMDE HİJYEN İHLALLERİ NEDENIYLE CEZA KESİLDİ

Ekipler, stantlarda satılan ürünleri ve hijyen koşullarını inceledi. Yapılan denetim sonucunda hijyen kurallarına uymadığı belirlenen bir işletmeye idari para cezası kesildi. Ayrıca, kontrol kapsamında çeşitli gıda ürünlerinden numuneler alındı ve bu numuneler, analiz yapılmak üzere ilgili laboratuvar müdürlüklerine gönderildi.

DENETİMLER SÜRECEK

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla bu denetimlerin devam edeceği belirtildi. Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenliğinin önemine dikkat çekerek düzenli denetimlerin süreceğini vurguladı.