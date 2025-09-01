Edirne’den 4 Milyon Gurbetçi Geçti

GURBETÇİLER TÜRKİYE’YE DÖNÜŞ YAPIYOR

Avrupa’nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz izinlerini değerlendirmek için Türkiye’ye gelmeye başladılar. 22 Haziran itibarıyla kara yoluyla anavatana giriş yapan gurbetçiler, izin sürelerinin sona ermesiyle birlikte yaşadıkları ülkelere geri dönüyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, ağustos ayı asayiş toplantısında, kolluk kuvvetleri, kaymakamlar ve kurum müdürleri ile birlikte gerçekleştirdiği görüşme sonrası bazı açıklamalar yaptı. Sezer, sınır kapılarındaki gurbetçi hareketliliğinin, dönüş trafiğiyle birlikte sona ermekte olduğunu ifade etti.

DÖNÜŞ TRAFİĞİNDE AZALMA ALARM VERİYOR

Sezer, “Bu hafta son haftamız, artık dönüş trafiğinde iyiden iyiye azalma söz konusu.” dedi. Bu sene, özellikle gümrük kapılarında alınan önlemlerin ve Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın desteklerinin etkili olduğunu belirtti. Ayrıca, Bulgaristan ve Yunanistan’dan yetkililerin işbirliğiyle, gurbetçilerin hem Türkiye’ye girişinde hem de dönüşünde bekleme sürelerinin kısaldığını vurguladı.

Vali Sezer, Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli, Yunanistan’a açılan Pazarkule ve İpsala Sınır Kapıları’ndan geçiş yapan gurbetçilerin giriş ve çıkış rakamlarını da paylaştı. Sezer, “Geride bıraktığımız dönemde toplamda 1 milyon 27 bin 696 araç ülkemizde giriş ve çıkış yapmıştır. Günlük ortalama 14 bin 475 araç girişi ve çıkışı söz konusu.” ifadesini kullandı. Ayrıca, 4 milyon 96 bin 911 kişinin bu dönemde giriş ve çıkış yaptığı bilgisini de aktardı. Bekleme sürelerinin genel olarak bir saati bulduğunu ancak diğer günlerde ortalama 39 dakika sürdüğünü belirtti.

GURBETÇİLER Türkiye EKONOMİSİNİ CANLANDIRIYOR

Gurbetçilerin Türkiye’ye yaptığı ziyaretler, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. 2024 yılı içerisinde gurbetçilerin ekonomiye 10 milyar doların üzerinde katkı yapması bekleniyor. Bunun yanı sıra, gurbetçilerin ortalama aile harcaması ise 15 bin euro civarında hesaplanıyor.