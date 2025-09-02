Edirne’den Geçiş Yapan Gurbetçi Sayısı 4 Milyon

GURBETÇİLER TÜRKİYE’YE DÖNÜYOR

Avrupa’nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatilleri için Türkiye’ye gelmeye başladı. 22 Haziran itibarıyla kara yolu ile anavatanlarına ulaşan gurbetçiler, izin sürelerinin sona ermesiyle yaşadıkları ülkelere geri dönüyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, güvenlik güçleri temsilcileri, kaymakamlar ve kurum müdürleriyle gerçekleştirdiği ağustos ayı asayiş toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Sezer, “Sınır kapılarında 22 Haziran’da başlayan gurbetçi yoğunluğu, artık son grupların yolculuğa çıkmasıyla sona ermek üzere” diye belirtti.

YOĞUNLUĞUN RAKAMLARI

Vali Sezer, şu ifadeleri kullandı: “Bu hafta son haftamız, artık dönüş trafiğinde iyiden iyiye azalma söz konusu. Bu yıl özellikle gümrük kapılarında Ticaret Bakanlığı’nın ve İçişleri Bakanlığı’nın katkılarıyla, ayrıca valilik olarak aldığımız önlemlerle birlikte gişe sayısını artırdık. Bulgaristan ve Yunanistan’daki muhataplarımızın da duyarlılığı sayesinde bu yıl çok iyi bir sezon geçirdik. Gurbetçilerimiz, hem ülkemize girişte hem de bulundukları ülkelere dönüşte oldukça kısa bekleme süreleriyle işlemlerini tamamladılar.”

DÖNÜŞ RAKAMLARI

Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan’a açılan Pazarkule ve İpsala Sınır Kapısı’ndaki 22 Haziran’da başlayan dönemle ilgili Sezer, 3 aylık giriş ve çıkış sayılarını da açıkladı. Sezer, “Geride bıraktığımız süreçte toplamda 1 milyon 27 bin 696 araç gün itibariyle ülkemize giriş ve çıkış yapmıştır. Günlük giriş ve çıkış rakamı 14 bin 475 araca ulaştı. Ayrıca, 4 milyon 96 bin 911 kişi de giriş ve çıkış yapmıştır. Güvenli günlerde ortalama bekleme süremiz bir saati bulurken, diğer günlerde bu süre 39 dakika olarak hesaplandı” dedi.

GURBETÇİLERİN EKONOMİYE KATKISI

Diğer yandan gurbetçilerin Türkiye’ye gelişi ekonomiye önemli katkılar sağlıyor. Sadece 2024 yılı içerisinde gurbetçilerin ekonomiye 10 milyar dolardan fazla katkı sunduğu ifade ediliyor. Ayrıca, gurbetçilerin ortalama aile harcaması ise 15 bin euro olarak hesaplandı.