Edirne’den Hac Kafilesi Uğurlandı

HAC KAFİLESİ KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANIYOR

Edirne’den 76 kişilik hac kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Müftülük ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen uğurlama programı, hacı adayları ve onların ailelerinin katılımı ile II. Bayezid Camisi avlusunda gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte, ilahiler söylendi ve dualar okundu.

VALİ SEZER’DEN ANLAMLI MESAJLAR

Edirne Valisi Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada hacı adaylarını mübarek bir mekandan uğurladıklarını vurguladı. Sezer, külliyenin aşçısı Yahya Baba, külliyeyi yaptıran Sultan Beyazıt ve binlerce evliyanın hacı adaylarına dualarının eşlik ettiğini belirtti. Konuşmasında “Hac biliyoruz ki isteyince gidilmeyen ancak davet edilince gidilen bir yer. Bu nedenle 76 kardeşimizi şanslı ve bahtiyar görüyoruz. İnşallah rabbim bizlere ve gidemeyenlere nasip eder. Kabe’yi ilk gördüğünüzde İslam alemini unutmayın. Dualarınızı bizlerden ve Filistin’den esirgemeyin. Rabbim dualarınızı kabul etsin.” dedi.

İLAHİLER VE DUALAR GÜNDEME GELİYOR

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç da hacı adaylarını uğurlamanın heyecan ve mutluluğunu hissettiklerini ifade etti. İl Müftüsü Ercan Aksu ise hacı adaylarını tebrik etti ve sağlıkla gidip dönmelerini arzuladığını dile getirdi. Hacı adayları, Hacılarezanı Namazgahı’ndan Osmanlı dönemindeki hacı uğurlama geleneğine uygun olarak dualarla yola çıktı.