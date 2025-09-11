Haberler

Edirne DSI Takımı, Vali Sezer’i Ziyaret Etti

ZİYARET GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Edirne DSİ Kadın Basketbol Takımı’nın sporcuları, Edirne Valisi Yunus Sezer’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Sezer, sporcularla bir süre sohbet ederek ligdeki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Vali Sezer, sporculara başarı dileklerinde bulunarak, gençlerin sporla ilgilenmesinin önemli bir konu olduğuna vurgu yaptı. Sporcular ise Vali Sezer’e sağladığı destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Ziyarette, Edirne DSİ Kadın Basketbol Takımı’nın yöneticileri ve antrenörleri de yer aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Yapı Kredi Kültür Sanat, “Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?” ile karşıladı. YKY, YKKSY ve diğerleri dahil. Etkinlik 15 Şubat 2026’ya kadar sürüyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat, hafıza ve anlatı odaklı "Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?" programıyla yeni sanat sezonuna başladı. Yarı kurgusal ve yarı gerçek temalar işleniyor.
Haberler

Fenerbahçe, Tedesco için İmza Töreni

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile cumartesi günü saat 12.00'de resmi imza töreni gerçekleştireceğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.