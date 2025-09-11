Edirne DSI Takımı, Vali Sezer’i Ziyaret Etti

ZİYARET GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Edirne DSİ Kadın Basketbol Takımı’nın sporcuları, Edirne Valisi Yunus Sezer’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Sezer, sporcularla bir süre sohbet ederek ligdeki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Vali Sezer, sporculara başarı dileklerinde bulunarak, gençlerin sporla ilgilenmesinin önemli bir konu olduğuna vurgu yaptı. Sporcular ise Vali Sezer’e sağladığı destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Ziyarette, Edirne DSİ Kadın Basketbol Takımı’nın yöneticileri ve antrenörleri de yer aldı.