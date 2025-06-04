Edirne Emniyet Müdürlüğü Denetim Yapıyor. Anlamlı Huzur Sağlanıyor, Memnuniyeti Artıyor

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı yaklaşırken kentte huzur ve güvenliği sağlamak için denetimlerini sürdürüyor. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun’un koordinasyonuyla, Saraçlar Caddesi’nde asayiş ve trafik denetimi yapıldı. Polis ekipleri, caddede durdurdukları vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlamasıyla birlikte Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştirdi. Trafiğe kapalı olan caddede, 10.00-02.00 saatleri arasında izinsiz giriş yapan araçların sürücüleri uyarıldı ve trafik yönünden sıkı kontroller yapıldı. Denetimler esnasında vatandaşlar da uygulamalara destek verdi.

UYUMLU UYGULAMALAR

Ahmet Çakay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği denetimlerin halkın huzuru açısından önemli olduğu görüşünü paylaştı. Son dönemde artan trafik ve asayiş uygulamalarından memnun olduklarını aktaran Çakay, “Bu uygulamalardan halk olarak gayet memnunuz. Polislerimize teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

GÜVEN ORTAMINI GÜÇLENDİRİYOR

Tayfun Ilgaz ise denetimlerin bayram öncesi güven ortamını güçlendirdiğini ifade ederek, “Bayrama huzur ve güven içinde girecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi. Ayrıca, denetimlerin bayram süresince de devam edeceği bilgisi verildi.