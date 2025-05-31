Edirne Emniyet Müdürlük Ekipleri Denetim Yaptı

EDİRNE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DENETİM GERÇEKLEŞTİRİYOR

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde şehir genelinde kapsamlı denetim yapıyor. Asayiş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele, aranan şahıslar ve terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirilen denetimlerde, şehir genelinde 12 farklı uygulama noktası oluşturuldu.

ŞEHİT PARKLARINDA DİKKAT ÇEKİCİ OLAY

Denetim sırasında, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ile 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri parkları çevresindeki kontrol noktasında dikkatleri çeken bir olay yaşandı. Uygulama noktasını gören bir sürücü, otomobili yol kenarına çekerek direksiyondan indi ve yanındaki kişiyi sürücü koltuğuna geçirdi. Bu ilginç hareket, dron kamerası tarafından kaydedildi.

EHLIYETSIZ SÜRÜCÜYE CİDDİ CEZA

Polis ekiplerinin düzenlediği kontrolde, aracı ilk önce kullanan 60 yaşındaki Ş.D’nin ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Bu nedenle sürücüye “ehliyetsiz araç kullanmak” suçundan 18 bin 678 lira idari para cezası uygulandı. Ceza sonrası açıklama yapan sürücü, “Ekiplerimiz tespit etmiş, polisimize itirazımız olamaz. Düğünden dönüyorduk.” ifadesini kullandı. Ş.D., aynı zamanda ehliyet almak için başvuruda bulunduğunu aktardı.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Denetimler sırasında “dur” ihtarına uymayan bir araca ise polis ekipleri takibe aldı. Sol ön lastiği inik olmasına rağmen sürücü, bir süre kaçmaya devam etti. Ancak kovalamaca sonucu yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen ve aracında içki şişeleri bulunan sürücü, detaylı işlem için polis merkezine götürüldü. Bu denetimlere, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da katıldı.