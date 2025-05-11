Edirne Emniyet Müdürü Aysima’ya Anlattı

EDİRNE EMNİYET MÜDÜRÜ, POLİS OLMAK İSTEYEN ÖĞRENCİYE MESLEĞİNİ ANLATTI

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, polis olmayı isteyen bir ilkokul öğrencisine mesleğini tanıttı. 75. Yıl İlkokulu’ndan Aysima Sevim, hafta sonunu ailesiyle birlikte Meriç Nehri kenarındaki Polis Bahçesi’nde geçiriyordu. Bahçede yürüyüş yaptığı esnada Emniyet Müdürü Karaburun ile karşılaşma fırsatı bulan Aysima, “Ben polis olmak istiyorum, sizi fotoğraflardan görüyorum.” diyerek polis olma isteğini ve hayranlığını ortaya koydu.

AİLEDEN DESTEK VE HEDİYELER

Karaburun, küçük Aysima’ya polis olma sürecini detaylı bir şekilde anlattı ve ailesiyle de keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Aysima’ya çeşitli hediyeler takdim eden Karaburun, ailenin birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesine de olanak tanıdı. Bu buluşma, Aysima için unutulmaz bir anı olarak kayıtlara geçti.