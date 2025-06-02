Edirne Emniyet Müdürü Berrak’ı Tebrik Etti

EDİRNE EMNİYET MÜDÜRÜ ONUR KARABURUN, ŞAMPİYON CANDENİZ BERRAK’I KABUL ETTİ

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Çin’de gerçekleştirilen 2025 Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası’nda dünya ikincisi olan Candeniz Berrak’ı makamında kabul etti. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Karaburun’un ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve Berrak’ı bu önemli başarısından dolayı tebrik ettiği belirtildi.

BERRAK, ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Ziyaret sırasında Candeniz Berrak, kendi çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Bu anlamda Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş ile antrenörler de ziyarete katıldılar. Berrak, elde ettiği başarıyı ve gelecek hedeflerini katılımcılarla paylaştı.