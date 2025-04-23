Edirne Emniyet Müdürü Çocukları Kabul Etti

22 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMASI

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle personel çocuklarını makamında ağırladı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Karaburun küçük misafirleriyle yakından ilgilendi ve onlarla sohbet etti.

MAKAM KOLTUGUNU DEVRETTİ

Karaburun, makam koltuğunu çocuklara devrederek onların bayram coşkusunu artırdı. Çocuklar, emniyet müdürlüğü makamına geçtiklerinde telsiz anonsu yaparak görevli ekiplere talimatlarını iletti. Karaburun, geleceğin teminatı olan çocukların bayramını coşkuyla kutladıklarını dile getirdi.