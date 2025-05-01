Edirne Emniyet Müdürü, İşçilere Çiçek Verdi

EDİRNE EMNİYET MÜDÜRÜ İŞÇİLERİ UNUTMADI

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçilere çiçek hediye etti. Kutlamaların başlangıcı Atatürk Bulvarı’ndan başlayıp, Saraçlar Caddesi’nde devam etti. Bu etkinliklerin güvenliğini sahada koordine eden Karaburun, kutlama sonrasında caddede bariyerleri toplayan işçilerle sohbet etti ve onlara çiçek takdim etti.

KARABURUN’DAN EMEKÇİLERE SESLENİYOR

Tüm işçilerin bayramını kutlayan Karaburun, “Ülkemizin huzurlu, mutlu nice 1 Mayıs’lar görmesini temenni ediyoruz. Bu ülke için üreten, emek veren, alın teri döken tüm işçilerin 1 Mayıs’ını tebrik ediyorum. Hep daha iyiye bu ülkeyi taşımak için herkes işini en iyi şekilde yapacak. Sizlerin alın teriyle emekleriyle çok şey aşıldı. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

SIK SIK VATANDAŞLARLA BULUŞUYOR

Karaburun, aynı zamanda sokak sağlıklaştırması kapsamında caddedeki restorasyon çalışmasında görev alan işçilere ve seyyar satıcılara da çiçek hediye ederek bayramlarını kutladı. Öte yandan bazı vatandaşlar, Edirne Emniyet Müdürlüğü’nün başarılı işlerine dikkat çekerek Karaburun’a teşekkürlerini iletti. Karaburun da bu minvalde, her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirterek teşekkür etti.