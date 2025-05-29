Edirne Emniyet Operasyonu İstanbul’da Gerçekleşti

DOLANDIRICILIK OPERASYONU BÜYÜK BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Edirne Emniyet Müdürlüğü, İstanbul ve Ordu’da gerçekleştirdiği dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen geniş çaplı bir soruşturmanın sonucunda gerçekleşti. Operasyonlar sonucunda, toplamda 344 farklı dosyada 36 milyon 813 bin lira tutarında nitelikli dolandırıcılık suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

ZANLILARDAKİ KAÇIŞ TAKTİKLERİ

Baskın sırasında bir şüpheli, İstanbul’da saklandığı evin balkonunda gizlenmeye çalışırken yakalandı. Diğer bir şüpheli ise 4. kattaki evin balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı. Ancak yere düşmesi sonucu bacağı kırılan bu zanlı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi olduktan sonra gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonlar neticesinde toplam 9 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilenlerden 4’ü tutuklanırken, 5 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.