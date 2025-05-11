Edirne Emniyet Trafik Denetimi 2025

Trafik Denetimlerinde Önemli Rakamlar

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, 2025 yılının ilk dört ayında genel olarak 142 bin 883 araç ve sürücüyü denetliyor. Müdürlük tarafından yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla yürütülen denetimler sonucunda 49 bin 760 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanıyor.

Trafikten Men Edilen Araçlar ve Alınan Ehliyetler

Denetimlerin sonucunda çeşitli sebeplerle 809 araç trafikten men ediliyor. Ayrıca, 426 sürücünün ehliyeti geri alınıyor. Emniyet yetkilileri, trafik kurallarına uymanın can ve mal güvenliği açısından büyük bir öneme sahip olduğunu hatırlatıyor ve denetimlerin yıl boyunca kesintisiz bir şekilde devam edeceğini paylaşıyor.