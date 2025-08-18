Edirne Emniyeti Ailelerle Kamp Yaptı

KAMP FAALİYETLERİ

Edirne Emniyet Müdürlüğü personeli ve aileleri, Musabeyli Korusu’nda bir kamp etkinliği gerçekleştirdi. Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesince organize edilen bu etkinlikte, emniyet personeli ve yakınları Musabeyli Korusu’nda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kamp alanında bir araya geldi.

Kamp etkinliğine İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, eşi Aynur Karaburun ve çocukları da katıldı. Emniyet personeli ve aileleri, kamp boyunca çeşitli spor aktiviteleri gerçekleştirdi. Geceyi kamp alanında konaklayarak değerlendiren katılımcılar, keyif dolu anlar yaşadı.