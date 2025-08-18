Haberler

Edirne Emniyeti Ailelerle Kamp Yaptı

KAMP FAALİYETLERİ

Edirne Emniyet Müdürlüğü personeli ve aileleri, Musabeyli Korusu’nda bir kamp etkinliği gerçekleştirdi. Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesince organize edilen bu etkinlikte, emniyet personeli ve yakınları Musabeyli Korusu’nda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kamp alanında bir araya geldi.

Kamp etkinliğine İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, eşi Aynur Karaburun ve çocukları da katıldı. Emniyet personeli ve aileleri, kamp boyunca çeşitli spor aktiviteleri gerçekleştirdi. Geceyi kamp alanında konaklayarak değerlendiren katılımcılar, keyif dolu anlar yaşadı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tarsus Doğa Parkı’nda Hayvanlar Serinletiliyor

Tarsus Doğa Parkı'nda, hayvanların sıcak havadan etkilenmemesi için buzlu meyve kokteylleri sunuluyor ve çeşitli serinletme yöntemleri uygulanıyor.
Haberler

Aydın’da İşçiler Ekmek Mücadelesi Veriyor

Aydın'da domates hasadı yapan işçiler, 45 dereceyi bulan sıcaklarda günde 6 saat çalışarak yaşam mücadelesi veriyor, para kazanmanın sevincini yaşıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.