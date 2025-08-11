Edirne Enez Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

ORMAN YANGINI HAVA VE KARADAN MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLÜYOR

Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyünde çıkan orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Henüz bilinmeyen bir nedenden kaynaklanan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangının ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangını kontrol altına almak amacıyla çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri bölgeye ulaştı. Çalışmalara destek veren söndürme helikopterleri de yangınla mücadelede etkin rol oynuyor. Bu durum nedeniyle Gülçavuş Sahili’ndeki bazı sitelerdeki yazlıklar önlem amacıyla boşaltıldı.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, yaptığı açıklamada, “Edirne, Enez ve çevre il ve ilçelerdeki ekipler yangına müdahale ediyor” dedi. Yangına havadan ve karadan devam eden müdahalenin sürdüğünü ifade eden Günenç, Gülçavuş Sahili’nde bazı sitelerdeki evlerin boşaltıldığını aktardı. Başkan Günenç, yangında iki evin alevlerden zarar gördüğünü de belirtti ve vatandaşların ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.

VALİ YUNUS SEZER YERİNDE İNCELEME YAPTI

Edirne Valisi Yunus Sezer, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Sezer, yangına Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye, Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve Jandarma ekiplerinin kısa sürede sevk edildiğini ifade etti. İlgili kurumların yetkilileri ile bölgedeki çalışmaları koordine ettiklerini belirten Sezer, “Yangına havadan ve karadan hızla müdahaleye devam edilmektedir. Sahadaki ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir” dedi. Ayrıca, vatandaşların can güvenliği için aynı bölgede tahliye çalışmalarının başlatıldığını vurguladı. Sezer, “Vatandaşlarımız yangın bölgesine yaklaşmamalı, bölge çevresinde trafiğe dikkat etmeli ve yetkililerin uyarılarına önem vermelidir” diye ekledi.

PROTOKOL ÜYELERİ BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Yangın alanında AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AFAD Edirne Müdürü Elvan Kaya ve CHP Edirne İl Genel Meclis Üyesi Salih Akar gibi yetkililer de bölgedeki incelemelerinde bulundu.