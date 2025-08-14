Haberler

Edirne Gençlik Kolları Ankara’da Toplandı

EDİRNE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLARI ANKARA’DA BULUŞTU

Ak Parti Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu ve yanındaki ilçe gençlik kolları başkanları, Ankara’da gerçekleştirilen Gençlik Kolları İstişare Kampı’na katıldılar. Edirne heyeti, Ankara’daki temasları çerçevesinde AK Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Kamp kapsamında, gençlik politikaları ve Türkiye Yüzyılı vizyonu üzerine bakanlar ve parti yöneticileriyle detaylı istişareler yapıldı. Kamp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla tamamlandı.

KAMP DENEYİMİ VE CUMHURBAŞKANIYLA BULUŞMA

İl Gençlik Kolları Başkanı Gündoğdu, kamp deneyimlerini değerlendirerek, çok verimli bir süreç geçirdiklerini açıkladı. Ankara’da önemli ziyaretler yaptıklarını ifade eden Gündoğdu, “Ankara’da hem Genel Merkezimizi ziyaret ettik hem de 81 il ve 922 ilçeden gelen teşkilat mensuplarımızla bir araya gelerek bilgi ve motivasyonumuzu artırdık. Cumhurbaşkanımızla buluşmamız, bizler için büyük bir gurur ve ilham kaynağı oldu.” dedi. Gündoğdu, Edirne gençliği olarak, Türkiye Yüzyılı’na damga vuracak çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

