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Edirne Gümrük, TIR’da Esrar Buldu

EDİRNE GÜMRÜK MUHAFAZA KAÇAKÇILIK VE İSTİHBARAT MÜDÜRLÜĞÜ’NDEKİ OPERASYON

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, yurda giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen bir TIR’ı şüphe ve risk analizleri doğrultusunda X-Ray taramasına yönlendirmiştir. Yapılan tarama sonucunda yoğunluk tespit edilen TIR’da, narkotik köpekleri Jeff ve Alfa ile gerçekleştirilen aramada, koliler içerisinde 126 kilo 945 gram esrar ele geçirilmiştir. İlgili olayda, 2 şüpheli gözaltına alınmıştır.

DİĞER TIR’DA YAPILAN ARAMA

Kapıkule’ye ulaşan bir başka TIR da X-Ray taramasına tabi tutulmuş ve dedektör köpekler Neptün ve Turbo ile detaylı bir aramaya alınmıştır. Bu aramada, yedek lastikler içinde 85 kilo 420 gram esrar tespit edilmiştir. Bu olay sonucunda 1 şüpheli gözaltına alınmıştır.

TOPLAM ELE GEÇİRİLEN ESRAR MİKTARI

Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde toplamda 212 kilo 365 gram esrar ele geçirilmiş ve gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiştir.

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