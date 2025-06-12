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Edirne- Havsa Yolunda İki Araç Çarpıştı

EDİRNE HAVSA KARAYOLUNDA KAZA

Edirne- Havsa karayolunda yaşanan bir trafik kazası, 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 1 kişinin yaralanmasına yol açtı. Alınan bilgilere göre, S.Y. yönetimindeki 22 ADU 951 plakalı otomobil, Sazlıdere köyü mevkiinde Çetin Kuşçu’nun kullandığı 39 NR 003 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yoldan çıkarak şarampole devrildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza anında durumu gören diğer sürücüler, hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücüler, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ulaştırıldı. Ancak, sürücülerden Çetin Kuşçu, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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