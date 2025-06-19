Edirne Heyeti, Kırkpınar’ı Tanıtıyor

EDİRNE VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKANI BAŞKENTTE ZİYARETLERDE BULUNUYOR

Edirne Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için devlet protokolünü davet etmek amacıyla başkentteki ziyaretlerine devam ediyor. Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bu ziyaretlere AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü eşlik ediyor.

KIRKPINAR’A DAVET EDİLEN BAKANLAR

Edirne heyeti, düzenledikleri ziyaretler kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya gelip, Kırkpınar’ın köklü geleneğini simgeleyen “kırmızı dipli mum” ile güreşlere davet etti. Bu anlamlı etkinlik için hazırlıkları yapan heyet, Kırkpınar’ın önemi ve tarihi ile ilgili de bilgilendirmelerde bulundu.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ TARİHLERİ

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geleneksel olarak 4-6 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Bu yıl da yine geniş bir katılım bekleniyor, Türkiye’nin dört bir yanından güreşçilerin mücadele edeceği bu tarihi etkinlik, kültürel zenginlikleri bir araya getirecek.