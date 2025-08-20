Edirne İçin Acil Su Gerekiyor

SU SIKINTISI VE ALTERNATİF KAYNAKLAR

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, “Şu an Kayalıköy Barajı’ndan gelecek su, Edirne’nin içme suyuna 20 gün ya yeter ya yetmez. Acil olarak Süloğlu’ndan su getirmeliyiz, kuyulardan Edirne’ye su getirmeliyiz” şeklinde bir uyarıda bulundu. Aşırı sıcaklar ve yetersiz yağışlar sonucunda kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Kırklareli’deki Kayalıköy Barajı’ndaki su seviyesi ağustos ayı itibarıyla yüzde 1’e kadar düştü. Aksal, konuyla ilgili açıklamalarında, Edirne’nin diğer su kaynağı olan Süloğlu Barajı’nda yeterli su olduğunu vurguladı; ancak Edirne Belediyesi’nin iletim hatlarında bakım yapmadığı için su temin edilemediğini belirtti.

SORUMLULUK ELEŞTİRİSİ

Fatma Aksal, “Edirne Belediyesi iletim hatlarıyla ilgili en ufak bir bakım yapmamış. 2017 yılından beri en ufak bir bakım yapmamışlar” diye konuştu. CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan’a da eleştirilerde bulunarak, “Edirne’nin bir belediye başkanı var. Eğer Edirne için bir açıklama yapılacaksa, bunun doğru olanı Edirne Belediye Başkanının kendisidir” dedi. Aksal, Yazgan’ın açıklamalarını eleştirirken, “Ama sorumlu kim? Sorumlu birinci derecede sizsiniz” ifadelerini kullandı.

SU REZERVLERİ VE İLETİM HATLARI

Süloğlu Barajı’nda kentin 4 ayını karşılayacak su rezervi bulunduğunu dile getiren Aksal, “Edirneliler müsterih olsunlar, şu anda Süloğlu Barajı’nda rezerv su duruyor” şeklinde konuştu. Ancak, iletim hatlarının bakım yapılmadığı için mevcut suyun şehre ulaşamadığını ifade etti. “Felaket tellallığı falan yapmak istemiyorum ama gerçekleri söylemek lazım” diyen Aksal, acil olarak Süloğlu Barajı’ndan ve kuyulardan su temin edilmesi gerektiğini vurguladı.

BELEDİYE GÖREVİNİ YERİNE GETİRMELİ

Aksal, belediyenin bahsi geçen sorunları yaşamamak için gereken bakımları yapması gerektiğini belirterek, “Belediye, DSİ’nin 2017’den beri rezerv olarak tuttuğu su bir gün lazım olursa diye o hatların bakımını yapsaydı, bugün hiç bu sorunları yaşamazdık” dedi. Aksal, Edirne ile ilgili sorunların siyasete malzeme edilmemesi gerektiğinin altını çizerken, “Bunun için DSİ ile bir protokol yapıldı ve o hattı biz yenileyeceğiz” şeklinde bilgi verdi. CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan ise DSİ’ye tepki göstererek Edirne Belediyesi’nin, iletim hatlarıyla ilgili çalışmalar için DSİ’den aylardır ihale ve proje beklediğini öne sürdü.