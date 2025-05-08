Edirne İçin Ortak Akıl Bulunacak

ÇALIŞTAY ORGANİZASYONU

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı, şehrin sorunlarını ele alarak yerel çözümler geliştirmeyi hedeflemiş “Ortak Akıl, Güçlü Şehir Çalıştayı” düzenliyor. 11 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek etkinlikte Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin de yer alacak. Programa, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, akademisyenler ve esnafların da aralarında bulunduğu geniş bir katılım bekleniyor.

Edirne’NİN GELECEĞİNE DAİR VİZYON

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tezcan Karakütük, yaptığı açıklamada şehrin zengin tarihi mirasına vurgu yaparak, Edirne’nin aynı zamanda büyük bir geleceğe dair potansiyel taşıdığını ifade etti. Karakütük, Edirne’nin sorunlarının çözümünde ortak aklın önemine değinerek, “Edirne’miz sadece bir tarih hazinesi değil, aynı zamanda büyük bir potansiyelin de taşıyıcısıdır. Bu potansiyelin hayata geçmesi için birlikte düşünmeye, birlikte karar vermeye ve birlikte çözüm üretmeye ihtiyacımız var.” dedi.

Ayrıca, çalıştayın amacının şehrin her kesiminden temsilcileri bir araya getirerek ortak akılla Edirne’nin yol haritasını belirlemek olduğunu vurguladı. Bu etkinlik, kentin geleceği için gerekli olan işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.