Edirne İl Emniyeti Denetimlerini Artırdı

EDİRNE EMNİYETİ YAZ BAYRAMI İÇİN DENETİMLERİ SIKLAŞTIRIYOR

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini artırıyor. Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun’un koordinasyonunda, şehrin en yoğun olan noktalarından biri olan Saraçlar Caddesi’nde kapsamlı bir asayiş uygulaması hayata geçirildi.

GÜVENLİK UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR

Uygulama çerçevesinde, ekipler Genel Bilgi Toplama sorguları gerçekleştirdi ve asayişle ilgili denetim yaptı. Trafiğe kapalı olan caddede, 10.00-02.00 saatleri arasında izinsiz giriş yapan araç sürücüleri uyarıldı ve trafik yönünden kontroller yapıldı. Polis ekipleri, yayalar ile araçlar üzerinde denetimler yürütüyor ve özellikle aranan şahısların tespitine yönelik çalışmalar yürütüyor.

VATANDAŞLARDAN OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Denetimlere yoğun katılım gösteren vatandaşlar arasında yer alan Ahmet Çakay, bayram öncesinde halkın güvenliğini sağlamak için yapılan bu çalışmalardan oldukça memnun olduklarını ifade etti. Edirne’de son dönem siyasi denetimlerin halk için güven verici olduğunu belirten Çakay, bu hizmetten dolayı mutlu olduklarını ve emniyet teşkilatına teşekkür ettiklerini aktardı. Ayrıca, Edirne’yi ziyaret eden vatandaşlardan Can Çıkmaz, bu tarz denetimlerin kendileri için faydalı olduğunu ve düzenli olarak yapılmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

BENZER UYGULAMALAR DEVAM EDECEK

Bayram öncesi benzer uygulamaların şehrin farklı noktalarında sürmeye devam edeceği bildirildi. Bu denetimlerle birlikte güvenli bir bayram geçirmesi hedefleniyor.