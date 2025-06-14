Edirne İl Genel Meclisi Toplantıları Tamamlandı

TOPLANTILAR SONA ERDİ

Edirne İl Genel Meclisi’nin haziran ayı toplantıları tamamlandı. Toplantının son birleşimi yoklama alınması ve tutanak özetlerinin okunmasıyla başladı. Sonrasında Köylere Yönelik Hizmetler ve Orköy Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporları meclis üyelerine sunuldu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ RİSKİ

Köylere Yönelik Hizmetler ve Orköy Komisyonu Başkanı Tunay Aslan, “küresel iklim değişikliğinin etkisiyle yangın riskinin arttığını” belirtti. Aslan, orman köylerinde yerel müdahale kapasitesinin artırılmasının önemini vurguladı ve yeni tanker alımları için Orman Genel Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi arasında ortak bir eylem planı oluşturulması gerektiğini aktardı.

DİĞER GÜNDEM MADDELERİ

Toplantı sırasında diğer gündem maddeleri de ele alındı ve görüşüldü.