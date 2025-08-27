Edirne İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü Tarafından Yürütülen Çalışma Tamamlandı. Ayçiçeğinde Verim Kaybını Azaltmak İçin Araştırıldı. İklim Değişikliği, Aşırı Kuraklık Etkiledi. Ekim Zamanları Verim Üzerinde Etkili Oldu. Doğrudan Anıza Ekim En İyi Yöntem. Ekimler Nisan’a Kadar Tamamlanmalı

çalışma tamamlandı

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ‘Farklı Toprak İşleme Yöntemleri ve Farklı Ekim Zamanlarının Ayçiçeğinin Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri’ konulu çalışma sona erdi. Bu çalışma, ayçiçeğinde yaşanan verim kayıplarını minimize etmek amacıyla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadul Önemli önderliğinde, Sarayakpınar köyünde yürütüldü. Araştırmada, son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle meydana gelen aşırı kuraklık ve yüksek sıcaklıkların tarımsal üretim üzerinde önemli olumsuz etkiler oluşturduğu ortaya kondu. Raporu hazırlayanlar, kuraklık nedeniyle ayçiçeği üretiminde yüzde 50’den fazla verim kaybı yaşandığını vurguladı.

yağış azlığı etkiledi

Yapılan çalışmada, 15 Şubat, 15 Mart ve 15 Nisan tarihlerinde üç farklı ekim denemesi gerçekleştirilerek, anıza doğrudan ekim, pulluk ile işleme ve çizel, kültivatör yöntemleri uygulandı. Rapor, deneme alanındaki yağış miktarının 2025 yılında haziran ve temmuz aylarında uzun yıllar ortalamasına göre “yok denecek kadar” az olduğunu belirtti. “Bu süreçte bitkiler, fotosentez için gerekli suyu kökleri ile derinliklerdeki depolanan sudan sağlıyor” ifadesi kullanıldı. 2025 yılı haziran ve temmuz aylarında, yüksek sıcaklıkların fotosentez, tane oluşumu ve besin birikimini olumsuz etkilediği de vurgulandı.

ekim zamanları verim üzerinde etkili

Ekim zamanlarının tane verimine olan etkisi incelendiğinde, en yüksek ortalama tane veriminin 177,54 kilogram ile en erken ekim olan 15 Şubat’ta belirlendiği; mart ekimi ile arasındaki farkın da önemli düzeyde olmadığı görüldü. Nisan 15 ekiminde ise verimin yaklaşık 13 kilogram daha düşük olduğu belirtildi. Rapor, toprak hazırlığı konularında anıza doğrudan ekim yönteminin, diğer toprak hazırlığı uygulamalarına göre önemli verim artışı sağladığını kaydetti. Anıza doğrudan ekimde 199,60 kilogram verim elde edildiği ve diğer iki yöntemle kıyaslandığında yaklaşık 40 kilogram civarında verim artışı sağlandığı ifade edildi.

tohum veriminde farklılıklar

Toprak işleme yöntemleri hakkında yapılan değerlendirmede, “En yüksek tane verimi 206,40 kilogram ile 15 Şubat’ta anıza doğrudan ekimle elde edilmiştir. En düşük verim ise 146,10 kilogram ile Nisan 15’inde yapılan çizel, kültivatör uygulamasından alınmıştır” denildi. Ayrıca, her üç ekim tarihinin anıza doğrudan ekimde diğer toprak hazırlığı uygulamalarından daha yüksek verimler sağladığı görüldü. Nisan 15 ekimlerinde ise önemli verim düşüklükleri gözlemlendi ve yağ oranının ekim zamanı geçtikçe düştüğü ifade edildi.

kuraklığa karşı öneriler

Araştırmanın sonuçlarının değerlendirildiği raporda, “Şubat 15 ile Mart 15 ekimlerinin tane verimi ve yağ oranı için benzer sonuçlar verdiği; bununla birlikte Nisan 15 ekimlerinde verim düşüşü yaşandığı” belirtildi. Bu sebeple, su tutma kapasitesi düşük topraklarda ayçiçeği ekimlerinin nisan sonuna kadar tamamlanmasının doğru olacağı belirtildi. Organik madde ve su tutma kabiliyeti orta seviyede olan topraklarda mart ayının ilk haftasından itibaren, yüksek toprak kalitesine sahip yerlerde ise 15 Nisan’a kadar ekim yapılmasının yararlı olacağı ifade edildi. Ancak bu süreçte olabilecek düşük sıcaklıkların ve nemin yaratabileceği hastalık riskleri açısından dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

doğrudan anıza ekim önerisi

Araştırma sonucunda, ayçiçeği için en iyi ekim yönteminin doğrudan anıza ekim olduğu sonucuna varıldı. Bu yöntem ile yapılan ekimlerde, toprak neminin kaybının daha az olduğu ve toprakta çatlakların oluşmadığı gözlemlendi. Ayrıca, bu uygulamanın toprak canlılığını koruduğu ve bu durumun gelecekte toprak verimliliğini artıracağı belirtildi. Değişen iklim koşullarına bağlı olarak yaşanan sıkıntıların devam etmesi durumunda, geleneksel toprak işleme yöntemlerinin yerine doğrudan anıza ekim yapmanın toprak nem kaybını azaltacağı vurgulandı.