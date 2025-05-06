Edirne İpsala’da Karaca Kurtarıldı

SU KANALINA DÜŞEN KARACA KURTARILDI

Edirne’nin İpsala ilçesinde yer alan Sarıcaali köyünde su kanalına düşen bir karaca, çevredekiler tarafından başarıyla kurtarıldı. Olayı fark eden çiftçiler, hayvanu kurtarmak amacıyla hemen harekete geçti.

KARACANIN KURTARILMASI İÇİN ORTAK ÇABA

Köy muhtarı Hamit Korkan ve diğer çiftçiler, kanalda sürüklenen karacayı sudan çıkarmayı başardı. Yapılan kontrollerde, karacanın herhangi bir yarası olmadığı belirlendi ve hayvan doğaya geri bırakıldı. Korkan, daha önce 6 yıl önce de aynı yerde mahsur kalan bir karacayı kurtardıklarını belirtti. “Karacayı su kanalından hep birlikte çıkardık. Doğa Koruma ve Milli Parklar Keşan Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdik. Ekiplerin talimatı üzerine karacayı doğal yaşam alanına saldık.” şeklinde konuştu.