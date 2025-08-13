Edirne Jandarma 650 Kg Midyeye El Koydu

EYLEMİ KİLİTLİYEN TUTUKLAMA

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışına çıkarılmak istenen 650 kilogram akivades cinsi midyeye el koydu. Yol kontrol uygulaması sırasında bir araçta gerçekleştirilen denetim sonucu bu müdahalede bulunuldu.

Yapılan incelemelerin ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından nakliyede kullanılan araca mülkiyetin kamuya geçirilmesi amacıyla el konuldu. Araçta bulunan 3 kişiye ise toplam 2 milyon 266 bin 662 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, doğal kaynakların korunması için denetimlerin aralıksız bir şekilde sürdüğünü belirtiyor. Edirne’deki bu olay, çevreyi koruma konusunun önemine dair bir örnek teşkil ediyor.