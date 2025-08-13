Haberler

Edirne Jandarma 650 Kg Midyeye El Koydu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışına çıkarılmak istenen 650 kilogram akivades cinsi midyeye el koydu. Yol kontrol uygulaması sırasında bir araçta gerçekleştirilen denetim sonucu bu müdahalede bulunuldu.

Yapılan incelemelerin ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından nakliyede kullanılan araca mülkiyetin kamuya geçirilmesi amacıyla el konuldu. Araçta bulunan 3 kişiye ise toplam 2 milyon 266 bin 662 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, doğal kaynakların korunması için denetimlerin aralıksız bir şekilde sürdüğünü belirtiyor. Edirne’deki bu olay, çevreyi koruma konusunun önemine dair bir örnek teşkil ediyor.

Başakşehir Viking Maçı TRT 1’de

Başakşehir ve Viking takımları arasındaki UEFA Konferans Ligi maçı için geri sayım başladı. Maçın yayın bilgileri ise taraftarlar tarafından araştırılıyor.
Adem Nazım Demirel Şehit Oldu

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangınla mücadele ederken şarampole devrilen arazözde hayatını kaybeden orman işçisi Adem Nazım Demirel için cenaze töreni gerçekleştirildi.

